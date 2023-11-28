برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. فرص عمل خالية في 15 محافظة

يبحث عدد كبير من الراغبين في العمل عن الوظائف التي أعلنت عنها وزارتي العمل والشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية للمؤهلات العليا، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل تكون مناسبة برواتب مجزية.

الوظائف الخالية

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف الشباب والرياضة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم له، والتي جاءت كالتالي:

المحافظات المتاح فيها الوظائف الخالية

بنى سويف المنيا أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان الإسكندرية دمنهور الإسماعلية بورسعيد السويس الشرقية طنطا المنصورة كفر الشيخ المنوفية الفيوم

الرواتب المتاحة بالوظائف الخالية

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه، للعمل في شركة Transsion بوظيفة مسؤول منطقة ويشترط الخبرة فى مجال بيع الإكسسوارات الذكية والموبايلات.

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.

وظائف

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- أن يكون المتقدم للوظائف متفرغا بشكل تام. - أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف محدد من التجنيد. - أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال. - أن يكون المتقدم للوظائف جيدا فى اللغة الإنجليزية.

مميزات الوظائف الخالية

- تمنح الشركة للعاملين بها فرصا للترقية. - توفر الشركة للعاملين بها تأمينا اجتماعيا وتأمينا طبيا خاصا. - تمنح الشركة للعاملين بها راتبا ثابتا بالإضافة إلى عمولات تصل إلى 10 آلاف جنيه. - تمنح الشركة للعاملين بها 2 يوم إجازة فى الأسبوع.

وظائف خالية



وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، الفرصة متاحة الآن للتقديم في 75 شركة متواجدة في 15 محافظة بها 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات.

طريقة التقديم

من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

الوظائف الخالية متوفرة في العديد من المحافظات منها كل من القاهرة، الجيزة، أسيوط، الوادى الجديد، المنيا، الإسماعيلية، بورسعيد، سوهاج، الإسكندرية، السويس، الشرقية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية.

التخصصات المطلوبة



معلمين جميع التخصصات، وسكرتارية، ومشرفي إنتاج.

أفراد أمن، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،

عمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية.

ممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين.

مندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء.

إنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع.



