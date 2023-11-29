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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آخرهم يوسف الشريف.. نجوم انفصلوا عن زوجاتهم في عام 2023

صدى البلد

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء .. أحدث انفصال في الوسط الفني، بعدما أعلن الثنائي اليوم عن انفصالهما بشكل راق وفي هدوء شديد بعد زواج دام 14 سنة، وتعهدا باستمرار الصداقة والود والمحبة بينهما من أجل أبنائهما.

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وكتبت إنجي عبر خاصية الستوري على حسابها على أنستجرام خبر طلاقها وقالت :"قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

وشهد الوسط الفني العديد من حالات الطلاق مؤخراً ، كان أبرزها طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي منذ حوالي أسبوع ، والذي تم بعد شائعات كثيرة عن انفصالهما خلال الأشهر الماضية ، لكن الثنائي ظلا صامتان حتى أعلنت هنا الزاهد انفصالها بكل هدوء عن فهمي ودون الإعلان عن أية تفاصيل.

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