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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استحواذ دون خطورة.. 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسموحة

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وسموحة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي حتى الان.

تسير المباراة برتم هادئ باستحواذ من جانب النادي الاهلي دون خطورة على مرمى الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

وعاين الجهاز الفنى للنادي الأهلي أرضية ملعب استاد المقاولون العرب قبل بدء عمليات إحماء الفريق استعدادا لمواجهة سموحة ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري في السابعة مساء.

تشكيل الأهلي أمام سموحة
وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق الذي يخوض به لقاء سموحة ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وجاءت تشكيلة الأهلي أمام سموحة كالآتي:

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع

محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق - على معلول

خط الوسط

مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور

خط الهجوم

حسين الشحات - كريم فؤاد - صلاح محسن

وصول الأهلي لاستاد المقاولون العرب
ووصل الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى ملعب المقاولون العرب، استعدادا لمواجهة سموحة ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

مواجهات الأهلي وسموحة

وسبق أن لعب الفريقان 26 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام، منذ صعود سموحة للدوري العام موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 17 أبريل الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر أحرز هدفي الأهلي محمد شريف ومحمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 14 مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في 8 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 44 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، و 4-1 موسم 2021-2022، و 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الأهلي الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016،و3-2 موسم 2021-2022.

الأهلي يختتم تدريباته
واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة سموحة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة، لمناقشة آخر الجوانب الفنية المتعلقة باللقاء، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، ‏أعقبتها تدريبات خططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة.‏

وواصل أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو تدريبات التأهيل البدني بالجري حول الملعب، واستكمال برنامج العلاج في «الجيم» ‏تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

كان الجهاز الفني أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

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