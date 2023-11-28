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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الإمارات يوجه رسالة للسعودية بعد فوزها بـ "إكسبو"

محمد بن زايد
محمد بن زايد

وجه محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات رسالة مباركة لخادم الحرمين الشريفين لفوز السعودية بـ “اكسبو".

 

وكتب بن زايد عبر حسابه الرسمي لموقع التدوينات القصيرة “اكس” “تويتر” سابقا: نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض. التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار.

وقال بن سلمان وفقا لما نشرته “إمارة منطقة مكة” عبر حسابها الرسمي على موقع “اكس” ، “تويتر” سابقا: يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحداً منها.

وجرى إعلان إسم الدولة الفائزة، من ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعقد الجمعية العامة لـ"المكتب الدولي للمعارض" في مقر المؤتمرات اجتماعها الأخير في دورته الـ173.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030.

وكانت السعودية تتنافس مع إيطاليا وكوريا الجنوبية، على استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030".

رئيس دولة الإمارات السعودية محمد بن زايد خادم الحرمين اكسيبو

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