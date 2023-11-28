أهالي حلايب وشلاتين خلال مؤتمر دعم السيسي بالغردقة: «نحن معك»

أكد أهالي حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بالغردقة، اليوم الثلاثاء، دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أن الرئيس السيسى وجيش مصر حموا مصرنا الحبيبة من المؤامرات.

وقال الشيخ حسن هدل، ممثل أهالي الجنوب في المؤتمر، "حضرنا لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة... نحن معك وبك.. وسر على بركة الله"، فيما قدمت السيدة كريمة، ممثلة سيدات حلايب وشلاتين بالمؤتمر التحية للجيش المصري وقائده الرئيس عبدالفتاح السيسى على حمايتهم لأمن مصر القومي، قائلة "في ظل الظروف الراهنة التي تحيط بمصر.. وحفاظا على أمن واستقرار البلاد.. من حلايب وشلاتين نؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسى".

وتوافد آلاف المواطنين من مختلف مدن محافظة للمشاركة في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة، بحضور قيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وأعضاء الكتلة البرلمانية، وقيادات الأزهر والكنيسة والأوقاف بالمحافظة.