ولي العهد السعودي يستقبل رئيس جمهورية البرازيل

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ قليل، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

وعقد ولي العهد السعودي مع رئيس البرازيل مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض حيث أجريت مراسم استقبال رسمية.

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية قد فازت، اليوم الثلاثاء، باستضافة الرياض «إكسبو 2030».

وتم إعلان إسم الدولة الفائزة، من ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعقد الجمعية العامة لـ"المكتب الدولي للمعارض" في مقر المؤتمرات اجتماعها الأخير في دورته الـ173.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030.

وكانت السعودية تتنافس مع إيطاليا وكوريا الجنوبية، على استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030".