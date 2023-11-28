بتوجيهات الرئيس.. القصير: سعر استرشادي للقمح لطمأنة الفلاح

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدورة الزراعية يتم تطبيقها تجريبيا تمهيدا لتعميمها، مضيفا أن وسائل الزراعة الحديثة للقمح تساهم في ترشيد المياه وتقليل التكلفة وتسويق أكبر للمنتج.



وأضاف القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نعلن عن سعر استرشادي للقمح من أجل طمأنة الفلاح.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن هذا السعر يمكن زيادته من قبل الدولة.

وفي السياق نفسه أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الى أن مشروع توشكى ومستقبل مصر أضافا مليون فدان تحقق 3 ملايين اردب من القمح.

