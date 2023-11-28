تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء لايبزيج الألماني وذلك ضمن الجولة الخامسة في المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع:

ووكر - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط:

لويس- سيلفا - رودريجو

خط الهجوم:

فودين - جريليش - هالاند

ويستضيف، اليوم الثلاثاء، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فريق لايبزيج الألماني وذلك ضمن الجولة الخامسة في المجموعة السابعة.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة حاليًا برصيد 12 نقطة، بينما يحتل لايبزيج المركز الثاني بتسع نقاط.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب بيب جوارديولا، أكد أن الأولوية لفريقه هي التأكد من حصوله على المركز الأول في المجموعة، حيث ستمنحه هذه الميزة في مباراة دور الـ16 بإمكانية خوضها على ملعبه. وعلى الرغم من ذلك، أشار جوارديولا إلى أن ذلك ليس مؤشرًا مضمونًا للفوز.

ويسعى فريق لايبزيج الألماني للثأر من الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 في الموسم الماضي. وستتجدد المواجهة بين الفريقين مساء الثلاثاء في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفي النسخة السابقة من البطولة، تفوق مانشستر سيتي على لايبزيج بسبعة أهداف في دور الستة عشر، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. ورغم تأهل الفريقين للدور الـ16 هذا الموسم، إلا أن المنافسة بينهما تتمحور حول من سيحتل صدارة المجموعة.

من جانبه، صرح مدرب لايبزيج ماركو روزه في المؤتمر الصحفي بأن الهزيمة السابقة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 تركت تأثيرًا سلبيًا على الفريق. وأعرب عن رغبته في تحقيق أداءٍ أفضل والتنافس مع واحدة من أفضل الفرق في العالم. كما أشار إلى أن هالاند، الذي سجل خمسة أهداف في مرمى فريقه السابق، يشكل تهديدًا كبيرًا، وسيحاول فريقه تقييده في المباراة المقبلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا



تنطلق صفارة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في الجولة الـ5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة علي ستاد الاتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا



تُبث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا عبر قناة “بي إن سبورت 1” حيث إنها الناقل الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.