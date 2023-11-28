دوري أبطال أوروبا.. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل الإنجليزي

يستعد فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برانس"، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

أعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، تشكيلة الفريق للمباراة، حيث شهدت التشكيلة تواجد كيليان مبابي في التشكيل الأساسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي - سكرينيار - هيرنانديز - دانيلو.

خط الوسط: فيتينيا - أوجارتي - لي كانج إن.

خط الهجوم: مبابي - مواني - ديمبلي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: تريبير - لاسيلس - شير - ليفرامينتو.

الوسط: جيماريش - يولينتون - مايلي.

الهجوم: إيزاك - جوردون - ألميرون.



