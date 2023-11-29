بدعم يصل لـ140 مليون جنيه|«البحث العلمي»: هذا آخر موعد للتقديم لبرنامج «مشروعي بدايتي»

فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم لبرنامج "مشروعي بدايتي" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023 /2024، الذي يدعم طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية .

التقدم لبرنامج "مشروعي بدايتي»



تفاصيل التقديم لـ "مشروعي بدايتي " لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023 /2024:

- الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات.

- الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا

- يشمل الدعم العديد من التخصصات كالديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الأشياء، وغيرها.

- الأكاديمية خلال الأعوام العشر السابقة دعمت أكثر من 3800 مشروع تخرج من خلال برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي".

- الدعم بقيمة إجمالية تزيد على 140 مليون جنيه.

- استفاد من هذا الدعم أكثر من 50 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية.

- كل التفاصيل ومجالات المشروعات واستمارات التقدم والتقديم للمنح مفتوحاً اعتباراً من يوم 1 نوفمبر 2023 .

- التقديم من خلال موقع الأكاديمية www.asrt.sci.eg، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 31 ديسمبر2023.

- هذا العام يركز على دعم المشروعات الفردية للطلاب، والمشروعات المجمعة clusters، والخاصة فقط بالهيئات والجامعات في عدة مجالات وهي الأمن السيبرانى، والروبوتات وغيرها.

وكان قد اختتمت فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية التى أقيمت علي مدار يومي ٢٦ - ٢٧ نوفمبر الجاري بجامعة حلوان، ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي 51" بمشاركة (٥٥) طالبًا و طالبة من ٢٠ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، و(٢٢) مشرفا ومشرفة، ومدربًا

وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

و قد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الطالبات:

- المركز الأول: الطالبة رييان خالد أحمد، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة مريم أحمد إبراهيم أحمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة يارا خالد محمد عبدالباري، جامعة حلوان.

** نتائج الطلبة:

-المركز الأول: الطالب محمد وائل، جامعة الدلتا.

- المركز الثانى: الطالب بيشوي فايز، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب فارس عبدالعليم نعنوش، جامعة السلام.