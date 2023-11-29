باجاني تستبعد إنتاج السيارات الكهربائية مستقبلا

أطلقت باجاني لأول مرة في الأسبوع الماضي، نسخة رودستر من سيارة إيمولا الخارقة بينما عقدت في نفس الوقت حدثًا تجاريًا كبيرًا: إطلاق يوتوبيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

حضر المؤسس هوراسيو باجاني العرض الأول مع ابنه كريستوفر وأجاب الزوجان على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، وأخبرا بلومبرج أن السيارة الكهربائية الفائقة من باجاني لن تأتي في أي وقت قريب. لماذا؟ نعتقد أنكم جميعا تعرفون الجواب.

باجاني تستبعد انتاج السيارات الكهربائية مستقبلا

بفضل الاستخدام السخي لألياف الكربون، يصل وزن سيارة إيمولا رودستر الجديدة إلى 2776 رطلاً قبل إضافة جميع السوائل الضرورية. من حيث الوزن، هذه الأرقام تضعها في فئة السيارات الصغيرة جدًا ولكن من الواضح أنها سيارة خارقة ذات قدرة هائلة مع محرك V12 تحت غطاء المحرك.

كان الوزن المنخفض دائمًا من بين أهم المزايا التي تتمتع بها سيارات باجاني، وقال هوراسيو إن التحول إلى نظام نقل الحركة الكهربائي الذي يعمل بالبطارية، سيكون له تأثير سلبي على وزن السيارة وأدائها العام. وقال هوراسيو للنشر: "الأمر مختلف تمامًا لدرجة أنك تفقد القليل من المرح".

باجاني تستبعد انتاج السيارات الكهربائية مستقبلا

زعم تقرير من أوتوكار في الصيف الماضي، أن باجاني تخلت عن جهودها البحثية في مجال السيارات الكهربائية، والتي بدأتها في عام 2018. ومع ذلك، اتصل بنا هوراسيو وأخبرنا أن شركة صناعة السيارات ستواصل الاستثمار في التقنيات الكهربائية وتطوير البطاريات والمحركات الكهربائية لاستخدامها في المستقبل. . ولكن يبدو أنه سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تقوم الشركة بإصدار سيارة خارقة خالية من الانبعاثات.

باجاني تستبعد انتاج السيارات الكهربائية مستقبلا

خلال العرض الأول لـ "يوتوبيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ، ناقش هوراسيو أيضًا صناعة السيارات من منظور أكثر عالمية. وسُئل عن صناعة السيارات الكهربائية الصينية فقال إن "أسعار السيارات أرخص من العلامات التجارية الأوروبية، وبالتالي يحتاج منتجو السيارات الأوروبية إلى إيلاء الكثير من الاهتمام وبذل الكثير من الجهد لمحاولة البقاء في هذا السوق المحدد و البقاء في المنافسة."

تمتلك البلاد حاليًا أكبر سوق للسيارات الكهربائية على هذا الكوكب، ويعتقد هوراسيو أن "هناك الكثير من الفرص للعلامات التجارية الصينية في قطاع السيارات الكهربائية، وهم في الواقع يقومون بذلك بشكل جيد للغاية عندما يتعلق الأمر بالمنتج والسعر".