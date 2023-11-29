أسامة الغزالي حرب: نتنياهو مغرور.. وعملية طوفان الأقصى كانت في منتهى الدقة

أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، أن عملية طوفان الأقصى كانت في منتهى الدقة و "الشطارة"، وكانت ضربة قاصمة لإسرائيل، لكن رد الفعل الإسرائيلي كان كارثيا وأظهر الوجه القبيح لها وعنصريتها، وأن روح الإسرائيلي في مقابلها 100 روح فلسطيني.

وأضاف “حرب”، خلال لقائه ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، : “ الإسرائيليين لم يكونوا صادقين في قصة السلام”.

وعن اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي في التسعينات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قال أنه رجل مغرور للغاية حتى أن الرئيس حسني مبارك اعترف بذلك، معلقا: " الرئيس مبارك قال عن نتنياهو إنه فاكر مصر فاضية، وعايزكم تفوقوه."

الإسرائيليين يهابون مصر

وأضاف: “ رغم كل ذلك إلا أن الإسرائيليين يهابون مصر.. ولا يعتبرونها مثل باقي العرب”، كاشفاً أنه زار إسرائيل مرة واحدة في أعقاب معاهدة السلام وأنه كان يؤمن بأنه يمكن العيش في المنطقة مع إسرائيل حتى قام بمراجعه أفكاره مشدداً : “ معنديش مشكلة في مراجعة أفكاري وأرفض الجمود الفكري”.