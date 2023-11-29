هل التسعيرة الجبرية للسكر حل لإنهاء الأزمة بالأسواق؟... متخصص يوضح

أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن التسعيرة الجبرية ليست حل لـ أزمة السكر، معلقًا :" لو كانت حل لازمة الأرز كان ممكن يتم الاعتماد عليها في السكر".

وأضاف مستشار وزير التموين الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يجب أن يتم التعامل في التجارب السابقة، فهذه الأزمة تشبه أزمة الأرز.

ولفت إلي أن الحل يكون بـ الاتاحة، ففي حالة الوفرة الكبيرة من المنتج سينتج عنه انخفاض في الأسعار، وأوضح أن أغلب انتاج السكر يكون من المصانع الحكومية.

وأشار إلي أن مصر تستورد فقط 25% من السكر من الخارج، وأن هناك أكثر من 75% يكون من المنتج المحلي، وأن السوق به مشكلة بالفعل في توفير السكر.