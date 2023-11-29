أسعار العملات الأجنبية والعربية في أول معاملات اليوم.. اعرف التفاصيل

يستمر استقرار أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في الجهاز المصرفي علي مدار الأسابيع الماضية وحتى مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29-11-2023.

واعلن البنك المركزي المصري عن ثبات متوسط أسعار الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه من دون تغيير خلال أول التعاملات



سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



اليورو



وصل سعر اليورو أمام الجنيه إلي 33.75 جنيه للشراء و 33.90 جنيه للبيع



الجنيه الاسترليني



سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري حوالي 38.89 جنيه للشراء و 39.07 جنيه للبيع



الدورلار الكندي



وسجل سعر الدولار الكندي حوالي 22.68 جنيه لشراء و 22.78 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



سجل الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.52 جنيه للشراء و 4.54 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.88 جنيه شاء و 2.89 جنيه للبيع



الكرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.95 جنيه للشراء و 2.96 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 34.95 جنيه لشراء و 35.12 جنيه للبيع



الين الياباني



بلغ سعر 100 ين الياباني أمام الجنيه نحو 20.74 جنيه للشراء و 20.83 جنيه للبيع



الدولار الإسترالي



سجل الدولار الاسترالي امام الجنيه نحو 20.38 جنيه للشراء و 20.48 جنيه للبيع



اليوان الصيني



بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.3 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع



العملات العربية



وسجلت العملات العربية استقرارا مع بداية تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري مقابل الجنيه



الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.88 جنيه للشراء و 100.35 جنيه للبيع



الدرهم الاماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع

الدينار البحريني



الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.77 جنيه للشراء و82.12 جنيه للبيع



الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.62 جنيه للبيع



الريال القطري



بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع

الدينار الأردني



الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.65 جنيه للبيع

