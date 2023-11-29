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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. أمير الكويت يتعرض لوعكة صحية ويدخل على أثرها المستشفي

أمير الكويت
أمير الكويت

أعلن وزيرالديوان الأميري في الكويت، اليوم الأربعاء، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

وأضاف الديوان الأميري الكويتي في بيان له وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أن الحالة الصحية لـ الشيخ نواف الأحمد  مستقرة ولله الحمد.

وعلى جانب آخر، هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

وأعرب أمير الكويت في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الذي يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية وبقدرتها على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك، وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع البلدان والشعوب والثقافات كافة.

وأكد أمير دولة الكويت أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية الشقيقة، سائلاً المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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