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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تدخين وعناد وحساسية مفرطة| يوسف الشريف وإنجي علاء يكشفان عن خلافاتهما قبل الطلاق.. كواليس وتفاصيل

طلاق يوسف الشريف
طلاق يوسف الشريف وانجي علاء

طلاق يوسف الشريف وانجي علاء.. أعلن الفنان يوسف الشريف عن خبر طلاقه من المؤلفة انجي علاء، وذلك عقب قصة حب دامت لمدة 14 عامًا، مما تسبب في صدمة كبيرة لجمهور الفنان يوسف الشريف ومحبيه.

انفصال يوسف الشريف وانجي علاء

وأعلن الفنان يوسف الشريف عن طلاقه من المؤلفة إنجي علاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا.

وكتب يوسف الشريف: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابع: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".

 يوسف الشريف يعلن عن انفصاله
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