مستقبل وطن يدعو المصريين بالخارج للاحتشاد أمام العالم في الانتخابات الرئاسية

قال المهندس هشام علما، عضو هيئة مكتب الأمانة العامة المركزية لشؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، إن المصريين في الخارج هم سفراء الوطن، والآن هم علي موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار منصب رئيس الجمهورية، في وقت هام تمر فيه دول الشرق الأوسط والعالم بأحداث جسيمة تدعو للتلاحم والترابط الوطني لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار.

ودعا "علما"، المصريين في الخارج إلى الاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي يتم انعقادها في الخارج يوم 1،3،2 من ديسمبر المقبل، وتتم الانتخابات بجميع القنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنه للمصريين بكل دول العالم.

وأضاف عضو هيئة مكتب الأمانة العامة المركزية لشؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، أن الدستور كفل للمواطنين حق الانتخاب، وجعلها محفوفة بالعديد من الضمانات من أجل ترسيخ قواعد الديمقراطية.

وأشاد بدور وجهود الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة، التي تقوم بدور كبير في التجهيز للمارثون الانتخابي، وحماية الوطن والحفاظ عليه وعلى أمانه وأستقراره.