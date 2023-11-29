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رئيس التحرير
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مرأة

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

أعراض فيروس إنفلونزا
أعراض فيروس إنفلونزا الخنازير

بعد رصد اول إصابة في بريطانيا بإنفلونزا الخنازير، والتي عادة تصيب الخنازير، وقد أعلنت وزراة الصحة البريطانية بمتابعة اتصالات المريض، لمنع انتشار الفيروس.

 

أعراض فيروس إنفلونزا الخنازير

 

ويعتبر إنفلونزا الخنازير H1N1، نوع من أنواع فيروس الإنفلونزا؛ حيث ظهر في عام 2009 و 2010، وكان يُطلق عليه في الأغلب إنفلونزا الخنازير، وكان مزيجًا جديدًا من فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الخنازير والطيور والبشر.

 

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إنفلونزا الخنازير H1N1 أصبحت وباءً في عام 2009. في ذلك العام تسبب الفيروس في ما يقدر بنحو 284,400 حالة وفاة حول العالم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

وفي أغسطس من عام 2010، أَعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء هذا الوباء، لكن سلالة إنفلونزا الخنازير H1N1 أصبحت إحدى السلالات التي تُسبب الإنفلونزا الموسمية، ويتحسن أغلب المصابين بالإنفلونزا من تلقاء أنفسهم.

 

ويمكن أن تسبب إنفلونزا الخنازير ومضاعفاتها الوفاة، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لذلك، ويمكن أن يساعد لقاح الإنفلونزا الموسمية الآن على الحماية من إنفلونزا H1N1، وغيره من فيروسات الإنفلونزا الموسمية.

 

أعراض فيروس إنفلونزا الخنازير

 

وتُشبه الأعراض الناتجة عن إنفلونزا الخنازير التي يسببها فيروس H1N1، والمعروفة بإنفلونزا الخنازير، أعراض فيروسات الإنفلونزا الأخرى، وعادةً ما تبدأ وتظهر بعد يوم إلى 4 أيام من التعرض للفيروس، وتتضمن الأعراض ما يلي:

_ الحُمّى.

_ آلام العضلات.

_ القشعريرة والتعرّق.

_ السعال.

_ التهاب الحلق.

_ سيلان الأنف أو انسداده.

_ كثرة دموع العينين واحمرارهما.

_ الشعور بألم في العين.

_ آلام الجسم.

_ الصُّداع.

_ التعب والضعف.

_ الإسهال.

_ ألم المعدة والقيء، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنةً بالبالغين.

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