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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهات عنيفة| الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لمخيم جنين بعد إعلانه منطقة عمليات مغلقة

صدى البلد

يواصل الاحتلال الإسرائيلي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين بعد إعلانه أن المدينة والمخيم منطقة عسكرية مغلقة.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء،  جنين وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين، واندلاع مواجهات عنيفة، مما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

واضافت انه لا تزال جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، خاصة في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

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