الكرملين يوجه تحذيرا خطيرا لفنلندا بعد قرار نشر قوات الناتو على أراضيها

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه يمكن لـ أوروبا الاستغناء عن روسيا لكنها ستفقد قدرتها التنافسية من خلال الشراء بأسعار باهظة من الآخرين فيما يتعلق بالحبوب والغاز.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: "على الرغم من القيود غير المسبوقة، فإن الاقتصاد الروسي انتقل إلى مسار النمو والاستقرار مضمون"، لافتا إلى أنه في أوروبا يرون التأثير المرتد للعقوبات المفروضة على روسيا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين إلى أن حشد قوات حلف الناتو في فنلندا بالقرب من الحدود الروسية هو تدبير مفرط ولا يوجد تهديد لـ هلسنكي، كما أنه يثير التوترات ويجب أن يدرك الفنلنديون أن هذا يمثل تهديدا لـ روسيا.

وحول آفاق اتصالات روسيا الخارجية، أشار بيكسف أنه من الصعب التوقع، لأن موقف الغرب يتغير بشكل لا يمكن التنبؤ به، ولكن روسيا لا تزال مهتمة بإقامة علاقات جيدة مع جميع الراغبين بذلك.

وبشأن تصريح كييف بشأن تورط روسيا في تسميم زوجة رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، قال بيسكوف: "كييف تتهم روسيا بكل شيء حتى في وجودها هذا شيء معتاد".

وعلى جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن روسيا تعلم أن فنلندا وافقت بالفعل على السماح بنشر قوات لـ حلف الناتو على أراضيها.

وأوضح جروشكو في منتدى قراءات بريماكوف: "من الواضح أن حلف شمال الأطلسي بأكمله قد زاد منطقة الاتصال مع عدوه الرئيسي، كما ينظر التحالف إلى روسيا، بمقدار 1300 كيلومتر، وسيطالبون فنلندا بأن تفعل ما يفعله الحلفاء الآخرون، أي أن تنشر قوات على أرضيها"، لافتا إلى أن موسكو تعلم أن فنلندا وقعت على اتفاقيات ثنائية لنشر قوات من الناتو على أراضيها.

وشدد جروشكو على أن روسيا ستتخذ كافة الاحتياطات الممكنة ردا على نشاط حلف الناتو بالقرب من حدودها.