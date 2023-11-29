رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا موسعا للإعداد للاحتفال بالعيد الـ 47

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعاً للإعداد للاحتفال بعيد الجامعة ال٤٧، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أعضاء اللجنة المعنيين بالإعداد والتجهيز.

ناقش الدكتور أحمد القاصد الترتيبات اللازمة للإحتفال بعيد الجامعة السنوي في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل والمقرر انعقاده بقاعة الاحتفالات الكبري بالمجمع النظرى للكليات.



أكد رئيس الجامعة ان الاحتفال سيكون بشكل مؤسسي لائق يشمل تكريم أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري إلي جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الجهاز الإداري المحالين للتقاعد هذا العام.



وأضاف القاصـد علي أهمية التكريم وتحفيز الفائقين والمتميزين علمياً، ومن انتهوا فترة عملهم لبلوغ السن القانوني وقدموا الكثير من جهدهم ووقتهم في العمل بالجامعة بجد وإخلاص.

كما ناقش القاصد مع اللجنة الإجراءات اللازمة لخروج الإحتفال بشكل لائق مؤكداً علي ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارات الجامعة للإعداد الجيد للحفل.

كما وجه القاصد الشكر للقائمين علي صيانة وتأهيل قاعة الإحتفالات التي تعد أكبر قاعات الاحتفالات بالجامعة، لما تحويه من جميع الأجهزة والإمكانات اللازمة لعقد المؤتمرات والمناسبات الهامة بالجامعة.