عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا موسعا للإعداد للاحتفال بالعيد الـ 47

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعاً للإعداد للاحتفال بعيد الجامعة ال٤٧، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أعضاء اللجنة المعنيين بالإعداد والتجهيز.

ناقش الدكتور أحمد القاصد الترتيبات اللازمة للإحتفال بعيد الجامعة  السنوي في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل والمقرر انعقاده بقاعة الاحتفالات الكبري بالمجمع النظرى للكليات.

إحالة واقعة تزوير تأشيرة محافظ المنوفية على طلب لموظف بمديرية الصحة للنيابة

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم الرئيس السيسي في المنوفية.. صور


أكد رئيس الجامعة  ان الاحتفال سيكون بشكل مؤسسي لائق  يشمل تكريم أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراة  من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري إلي جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الجهاز الإداري المحالين للتقاعد هذا العام.


وأضاف القاصـد علي أهمية التكريم وتحفيز الفائقين والمتميزين علمياً، ومن انتهوا فترة عملهم لبلوغ السن القانوني وقدموا الكثير من جهدهم ووقتهم في العمل بالجامعة بجد وإخلاص.

كما ناقش القاصد مع اللجنة الإجراءات اللازمة لخروج الإحتفال  بشكل لائق مؤكداً علي ضرورة التنسيق والتعاون  مع إدارات الجامعة للإعداد الجيد للحفل.

كما وجه القاصد الشكر للقائمين علي صيانة وتأهيل قاعة الإحتفالات التي تعد أكبر قاعات الاحتفالات بالجامعة، لما تحويه من جميع الأجهزة والإمكانات اللازمة لعقد المؤتمرات والمناسبات الهامة بالجامعة.

الدكتور أحمد القاصد الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا المنوفية جامعة المنوفية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

عاصفة مرعبة تضرب تركيا.. شلل تام وأضرار كبيرة في بورصة واسطنبول|فيديو

ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة جمركياً بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

متصدر الدوري ويستعد لمواجهة صن داونز.. بيراميدز: فزنا على الدراويش رغم الصعوبات

مكتب نتنياهو يعلن استلام قائمة أسماء المحتجزين بغزة المقرر الإفراج عنهم الليلة

بايدن يوجه رسالة لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قطر

العرب تعلموا الدرس.. هكذا أسقطت حماس إسرائيل في الحرب واختراق فلسطيني لـCIA


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من هذه الأعراض.. احذر الاكتئاب الموسمي  

تمساح ولا نداهة| جسم غريب يثير الجدل بترعة الجعفرية.. والري تكذب رواية الصيادين

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ