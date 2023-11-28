مؤتمر جماهيري حاشد لدعم الرئيس السيسي في المنوفية.. صور

نظم عدد من أبناء مدينة السادات في محافظة المنوفية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

جاء ذلك في استاد مدينة السادات بحضور المئات من أبناء المدينة وأبناء مراكز المحافظة المختلفة الذين توافدوا حاملين صور الرئيس السيسي وأعلام مصر.

حضر كل من عدلي القيعي مدير صفقات النادي الأهلي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى في المنوفية.



بدأ المؤتمر بالقرآن الكريم ثم السلام الجمهوري وكلمة افتتاحية وعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

وتوالت الكلمات من الشخصيات السياسية والدينية للحث علي المشاركة السياسية في العملية الانتخابية.