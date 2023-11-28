رئيس جامعة المنوفية: مواكبة معايير الجودة على رأس أولويات المرحلة المقبلة

أجرى الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة لقاء تلفزيونيا اليوم باستديو كلية الإعلام ، والذى أثني فيه على الجهد المبذول بالكلية لتوفير مناخ تعليمي للطلاب يمكنهم من أداء رسالتهم الإعلامية بمنتهى الاحترافية وتأهيلهم لسوق العمل ومواجهة تحدياته، خاصة وإن الكلية تمتلك إمكانيات كبيرة من استديوهات تليفزيونية وإذاعية مجهزة على أعلى مستوى يمكن أن تساهم في تخريج جيل مواكب لكل التطورات في هذا المجال وتحقيق أكبر استفادة للطلاب مؤكدا أهمية أن تصبح كلية الإعلام منارة للجامعة وناطقة بلسان حالها.

وتضمن اللقاء العديد من المحاور من أهمها دور الجامعة فى الإسهام بتخريج طالب متميز قادر على العطاء من خلال تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة وفق المعايير المرجعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش الحوار إستعدادات جامعة المنوفية لإطلاق مؤتمر المستقبل الأخضر والتوجه لجامعة صديقة للبيئة باعتباره انطلاقة رائدة للجامعة بين الجامعات المصرية وكذلك تناول اللقاء هدف الجامعة من التعاون المشترك بينها وبين محافظة المنوفية ونوعية الخدمات المجتمعية التى تقدمها الجامعة وتأثير ذلك على التنمية المستدامة 2030.

وأكد القاصد أهمية تحفيز الشباب الجامعى على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية والتى ستخوضها مصر خلال الفترة المقبلة وممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم من خلال صناديق الاقتراع، وممارسة حرياتهم بما يكفله القانون والدستور، موضحًا أنّ هذه المشاركة ستعكس مدى الوعي بمبادئ الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع خصوصًا الطلاب تجاه الوطن فهم شباب المستقبل.

وعن الخطط المستقبلية التى تتبناها الجامعة لتطوير الجهاز الإدارى والأكاديمي أوضح رئيس الجامعة أن مواكبة معايير الجودة على رأس أولويات المرحلة المقبلة مشيرا إلى حرص الجامعة على تطبيق ثقافة الجودة بالجامعة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي، هذا فضلا عن تبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتحسين جودة مخرجاتها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة.

وفى نهاية اللقاء قدم رئيس الجامعة كلمة للطلاب بمناسبة قرب إفتتاح قناة اليوتيوب الخاصة بالكلية حيث أكد أن كلية الاعلام بجامعة المنوفية تعد نموذجا للتميز في مجال الريادة الاكاديمية والمهنية في مجال العمل الاعلامي والموجه والمرشد لكافة اخلاقيات الاعلام والعمل المهني الجيد من خلال تقديم نموذج متعاون بين إدارة الكلية واساتذتها وطلابها، مشيرا إلى أن طلاب كلية الإعلام جامعة المنوفية يتم إعدادهم ليصبحوا من النماذج القيادية في مجال العمل الإعلامي وخاصة في ظل تخرج اول دفعة للكلية هذا العام ،داعيا بدوام التوفيق والتميز لطلاب الكلية.

أجري الحوار فرح عثمان الطالبة بالفرقة الثالثة بالكلية.



وعلى هامش فعاليات الأسبوع البيئي بالكلية افتتح الدكتور احمد فرج القاصد المعرض الفنى الذي يضم عددا من اللوحات التى تبرز إعادة التدوير للبيئة والفنون التشكيلية المميزة .

رافقه خلال الزيارة الدكتورة ندية القاضى عميد كلية الإعلام، الدكتور عادل رفعت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية الدكتورة شيرين البحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة هويدا الدر رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتهانى ابو شنب مدير عام الكلية والطلاب والطالبات.