إحالة واقعة تزوير تأشيرة محافظ المنوفية على طلب لموظف بمديرية الصحة للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير " تأشيرة المحافظ " علي طلب أحد العاملين بمديرية الشئون الصحية للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة .



وتبين بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للمحافظ علي طلب مقدم من أحد العاملين بمديرية الشئون الصحية بإضافة كلمة "أوافق" أعلى نص التأشيرة بقلم مغاير للموافقة على الندب لإحدى الوحدات المحلية.

حيث اتضح اثناء تداول الطلب بين ادارات الشئون الصحية اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلب المذكور .



وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد ادخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية ، مؤكدا أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.