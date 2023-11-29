عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة واقعة تزوير تأشيرة محافظ المنوفية على طلب لموظف بمديرية الصحة للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير " تأشيرة المحافظ " علي طلب أحد العاملين بمديرية الشئون الصحية للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة .


وتبين  بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للمحافظ علي طلب مقدم من أحد العاملين بمديرية  الشئون الصحية بإضافة كلمة "أوافق" أعلى نص التأشيرة بقلم مغاير للموافقة على الندب لإحدى الوحدات المحلية.

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم الرئيس السيسي في المنوفية.. صور

رئيس جامعة المنوفية: مواكبة معايير الجودة على رأس أولويات المرحلة المقبلة

 حيث اتضح اثناء تداول الطلب بين ادارات الشئون الصحية اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلب المذكور .


وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد ادخال الغش  والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية ، مؤكدا أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح  والقوانين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الشئون الصحية العاملين بمديرية الصحة محررات رسمية محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

ترشيحاتنا

حياة الدلافين بالبحر الأحمر تجذب عدسة نتفليكس العالمية إلى الغردقة

بشهادة كبير التجار| تراجع مرتقب في سعر الدولار.. إجراءات وتدابير حكومية قريباً

البسوا الشتوي واحذروا هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

الاستخبارات الإسرائيلية: السنوار خدعنا والتفاوض معه ليس في صالحنا

الإحصاء: 152.9 ألف كم إجمالى أطوال شبكة طرق في مصر عـام 2021/2022

الأونروا: غزة تحولت إلى مدينة أشباح بسبب الغارات الجوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

هل شركات المقاطعة من فعلت ذلك؟| تقليد مشروب سبيرو سباتس بالأسواق

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

فيديو

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

شاهد| إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد أنا دمي فلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ