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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة مرعبة تضرب تركيا.. شلل تام وأضرار كبيرة في بورصة وأسطنبول|فيديو

طقس تركيا
طقس تركيا

تشهد مدينة إسطنبول التركية عاصفة قوية أثرت بشكل ملحوظ على حياة المواطنين والبنية التحتية للمدينة.

وفي خطوة استباقية، قررت السلطات المحلية تعليق عبور السفن في مضيق البوسفور مساء الثلاثاء، نظراً للأحوال الجوية السيئة؛ حسبما أفادت "تركيا الآن".

وبحلول صباح  اليوم الأربعاء، واجه المواطنون صعوبات كبيرة في التنقل إلى أماكن عملهم، حيث شهدت مواقف الحافلات ووسائل النقل الأخرى ازدحاماً شديداً.

وقد أدت العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة إلى تشكل برك مياه في عدة أحياء بالمدينة، مما سبب إعاقة في حركة المرور وتأثيراً سلبياً على الحياة اليومية للسكان.

 

وفي حادثة مؤسفة، تسببت الرياح القوية في اقتلاع سقف محطة وقود وسقوطه على عدد من السيارات، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

وتواصل السلطات المحلية في إسطنبول تقييم الوضع والعمل على تقديم الدعم اللازم للمتضررين، فيما تبقى حالة الطقس وتأثيراتها محور اهتمام وحذر لدى السكان.

وفي بورصة، أعلن محافظ المدينة، محمود دميرطاش، تعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية في خمسة أقضية بالمدينة نتيجة الأحوال الجوية السيئة والعاصفة القوية التي تجتاح المنطقة. وشمل القرار أقضية عثمان غازي، يلدرم، نيلوفر، كستل، وغورسو ليوم الاربعاء 29 نوفمبر الجاري.


وجاء هذا الإعلان من قِبل المحافظ دميرطاش عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أن القرار جاء بسبب الظروف الجوية السيئة التي تؤثر على المنطقة.
 كما ذكر أنه سيتم منح إجازة إدارية للموظفين الحوامل، وذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القطاع العام في نفس اليوم.

وأكد دميرطاش في تصريحاته على أهمية سلامة الطلاب والعاملين في المؤسسات الحكومية في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على الصحة العامة والأمان.

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