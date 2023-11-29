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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يفجر مفاجأة.. سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز في الدوري.

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ميدو : لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز، سذاجة بعض لاعبي الإسماعيلي سبب الخسارة" 
وأضاف: "محمد هاشم ارتكب خطأ ساذج، وتعرض لطرد غير مبرر أثر سلبا على الفريق" 
وواصل: "لا ألوم على التحكيم ولم يرتكب التحكيم أي خطأ أثر على نتيجة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز" 
واختتم: "سذاجة لاعبي الإسماعيلي كلفتهم الخسارة أمام بيراميدز"

 

وتمكن بيراميدز من اقتناص فوز غالي على الدراويش ليتصدر الدوري برصيد ١٦ نقطة بينما يستقر الاسماعيلي في المركز ١٤ برصيد ٤ نقاط فقط.

 

وعلق أحمد حسام ميدو على ما نشره ياو أنور، لاعب الإسماعيلي ضد التحكيم عبر حسابه الرسمي على انستجرام.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ستوري حادة جدا وفيها كلام مينفعش يتقال، بيطالب رابطة الأندية بدفع رواتب الحكام، عشان الحكام بتاخد فلوس قبل المباريات هو بيقول كدة في الستوري، الإسماعيلي مش ناقص.. الستوري دي تورط وهتعمل مشاكل."
وأضاف: "لازم الأندية تمنع اللاعيبة من استخدام السوشيال ميديا بشكل سيئ" 
واختتم: "أنا مش عايز أدخل ياو أنور في مشكلة، لكن في حد يعمل كدة؟"

بيراميدز الاسماعيلي انستجرام الأندية الدراويش

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