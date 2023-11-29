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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الخسارة.. مدرب الإسماعيلي سعيد بالأداء أمام بيراميدز

حمد ابراهيم
حمد ابراهيم

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إنه سعيد بالأداء الذي ظهر به فريقه، رغم الخسارة أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا أن المنافس قوي ومنظم للغاية.

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الإسماعيلي: نعمل على حل أزمة القيد

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حقيقة إستقالة إيهاب جلال من قيادة الإسماعيلي بعد الهزيمة بيراميدز

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الإسماعيلي واجه فريق كبير، إلا أن الأداء كان جيد للغاية، وكان بإمكان الدراويش الخروج بنتيجة أفضل من ذلك.

وأشار إلى أن الفريق لا يهمه الأداء بقدر النتيجة أن تكون إيجابية، إلا أن اللاعبين يقدمون أداءً كبيرًا يؤهل الفريق للعودة إلى طريق الانتصارات في المباريات المقبلة، متمنيًا حل أزمة القيد قبل انتقالات يناير، رغم صعوبة الأمر.

حمد ابراهيم الاسماعيلي بيراميدز

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