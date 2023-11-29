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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: إيهاب جلال لم يتقدم باستقالته.. والفريق يعاني من سوء التوفيق

صدى البلد

علَقَ حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي على الأنباء التي ترددت بشأن تفكير إيهاب جلال المدير الفني للدراويش في تقديم استقالته.

وقال حمد ابراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN" :

ترددت أنباء أن الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة إيهاب جلال تقدم باستقالته عقب المباراة الماضية أمام طلائع الجيش والتي خسرها الفريق قبل فترة التوقف الدولي الماضية، وهذا الكلام عارِ تمامًا من الصحـة، ولم يحدث أن تقدم "جلال" باستقالة إلى مجلس الإدارة.

وأضاف: مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن متمسك باستمرار الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رغم موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وتابع: الاسماعيلي يقدم آداء جيد لكن الفريق يعاني بشدة من غياب التوفيق في العديد من المباريات، رغم الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب نظرًا لأزمة إيقاف القيد.

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