القبض على مهندس بحوزته كوكتيل مخدرات قبل سفره للخارج بمطار القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مهندس- مقيم بالقاهرة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش، الهيدرو، الكيتامين" - أقراص مخدرة) مخبأة داخل إحدى حقائبه.

وبمواجهته أقر بملكيته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.