5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدى لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات- مقيمة بالإسكندرية) بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر تحت زعم إجراء جلسات مساج وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه.. وضبطها وكذا ضبط (4 سيدات و4 رجال "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (10 هواتف محمول "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - مبلغ مالى - 2دفتر حجوزات - بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.