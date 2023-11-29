هجوم أوكراني على مدينة كوبيانسك.. والقوات الروسية تتصدى

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية شنت هجوما في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان ولكن القوات تصدت لها مما جعلها تفقد نحو 100 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة قرية ليمان، في مقاطعة خاركوف الأولى".

وقالت الوزارة، إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز همفي ومركبتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا".

وفي اتجاه كراسنوليمانسك، صدت وحدات من المجموعة "المركز"، بدعم من طيران الجيش، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا ومركبتين".