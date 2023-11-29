عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكراني على مدينة كوبيانسك.. والقوات الروسية تتصدى

هجوم أوكراني على
هجوم أوكراني على كوبيانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية شنت هجوما في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان ولكن القوات تصدت لها مما جعلها تفقد نحو 100 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة قرية ليمان، في مقاطعة خاركوف الأولى".

وقالت الوزارة، إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز همفي ومركبتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا".

وفي اتجاه كراسنوليمانسك، صدت وحدات من المجموعة "المركز"، بدعم من طيران الجيش، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا ومركبتين".

الدفاع الروسية القوات الأوكرانية القوات المسلحة القوات الروسية جمهورية دونيتسك الشعبية جمهورية دونيتسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

حكم أكل اللحوم المصنعة في المختبرات والمعامل.. دار الإفتاء تجيب

المخابرات البريطانية: روسيا تخاطر بتقسيم قواتها في صد الهجوم الأوكراني

مفاجأة خطيرة.. القوات الروسية توجه صفعة كبري للجيش الأوكراني في خاركوف

أوكرانيا: وفاة شخص وإصابة آخر جراء هجمات روسية على خاركيف

القوات الروسية تعلن السيطرة على معاقل أوكرانية خطيرة في كوبيانسك

فخ مميت.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطر غير متوقع يهدد أوكرانيا

بداية النهاية.. جنرال أمريكي يحذر زيلينسكي من سقوط مدن كبرى قريبا

وسط تقدم روسيا.. جنرال أوكراني يقر ببعض التعقيدات في كوبيانسك

ترشيحاتنا

مصادر لـ القاهرة الإخبارية: الإفراج عن 10 إسرائيليين وأجنبيين اليوم

أهمية الغباء في البحث العلمي.. ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ كولر

عمرو الحديدي: غرور كولر يتسبب في ضياع الدوري من الاهلي

هجوم أوكراني على مدينة كوبيانسك.. والقوات الروسية تتصدى

بلينكن: سنفعل ما بوسعنا بالأيام المقبلة لتمديد الهدنة في غزة

تحقيقات النيابة: عقار السبتية المنهار لم يصدر له قرارات إزالة أو تنكيس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. مي كساب تستعرض جمالها| شاهد

السبب صادم.. هروب امرأة مقيدة بسلسلة حديدة وقفل في إسبانيا

برقم لا يصدق.. تعرف على سعر فستان جينيفر لوبيز المجسم

عيونهم تخرج من رؤوسهم.. شيكولاته تقلب حياة أسرة بريطانية رأسًا على عقب

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ