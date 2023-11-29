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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخص يدعي علاقته بالمسئولين للنصب على المواطنين

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه (مقيم بمحافظة القاهرة) وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدعاء علاقاته بالمسؤولين "على خلاف الحقيقة"، وقدرته على إنهاء إجراءات "قطعة أرض" ملك زوج المبلغة وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء منها على مبلغ مالى إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة النصب والاحتيال وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة

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