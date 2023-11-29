عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد: مصر تمثل النموذج الأمثل للتضامن مع الشعب الفلسطيني

رضا صقر - رئيس حزب
رضا صقر - رئيس حزب الاتحاد

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن اليوم العالمي للتضامن الشعبي مع فلسطين، يأتي في ظرف استثنائي، حيث تمر القضية الفلسطينية بمنعطف خطير منذ اندلاع الصراع في عام 1948، حيث تواجه القضية محاولات للتصفية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي وغربي، والذي وقفت أمامه وتصدت له مصر منذ اللحظة الأولى، مشددًا على أنها تمثل النموذج الأمثل بين دول العالم في التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يتزامن مع نضال مشروع للدفاع عن حقوق ومكتسبات تاريخية للأشقاء الفلسطينيين، وهو ما تتبناه مصر وتأتي على رأس داعميه، مشيرًا إلى أنها فرصة لتكثيف هذ الادعم والضغط على المجتمع الدولي من أجل حصول الأشقاء على حقوقهم في التي تقرها قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أنه في تلك الذكرى التي يحييها الشعب العربي وكل أحرار العالم، لا يمكن أن ننسى الدور الذي قامت ولا تزال وستقوم به مصر؛ من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعد مصر في طليعة الدولة التي تبنت تلك القضية من اندلاع شرارتها، ودفعت أثمانًا باهظة في سبيل الدفاع عن تلك الحقوق التاريخية، ويكفي وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها "قضية القضايا".

ولفت إلى أن صور التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني تنوعت في وسائلها، سواء من خلال إعادة إيصال صوت القضية الفلسطينية للعالم، بعدما كان قد صم آذانه عنها، أو في صورة مساعدات إنسانية وإغاثية صاحبت عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وصولا إلى إقرار الهدنة في القطاع والبحث عن وسائل لوقف شامل لإطلاق النار.

فلسطين القضية الفلسطينية رئيس حزب الاتحاد رضا صقر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

مصادر لـ القاهرة الإخبارية: الإفراج عن 10 إسرائيليين وأجنبيين اليوم

ترشيحاتنا

خطة بـ 9 مليارات دولار.. الاتحاد الأوروبي يكشف مناقشات جدولة ديون مصر

سر ارتداء إيمى سمير غانم قلادة تحمل اسم فادى

200 جنيه.. تحرك في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

مستحيل مهما كانت الإغراءات.. ناقد رياضي ينفي مفاوضات هذا النادي مع سيد عبدالحفيظ

ما هى أول دولة تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج؟

اعرف حقك.. خطوات إجراء انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج طبقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجار السيولة في حالة رواج| هل يتحرك سعر كرتونة البيض.. هذا ما يحدث؟

بفستان كب.. جورجينا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في أبو ظبي

إطلالة شتوية.. مي كساب تستعرض جمالها| شاهد

السبب صادم.. هروب امرأة مقيدة بسلسلة حديدة وقفل في إسبانيا

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ