الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ندوة تكريمية للفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وقامت بالترجمة حنان عز الدين .

استهل عبد الناصر الندوة بتعريف مكثف عن مسيرة الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي، قائلا: هي ممثلة

إيطالية، درست المسرح و الادب في جامعة لاسابينزا في روما و حصلت عى منحة إيراسموس مما جعلها تكمل دراستها للمسرح و الفنون بجامعة بليموث في إنجلترا ، كما التحقت بعدة مدارس للتمثيل في روما و ميلانو و نيويورك، كما انها عملت كممثلة في روما، حتى إنتقلت الى برلين في عام ٢٠١٣ بعد حصولها على دور إيطالي في مسلسل " Patchwork Family " و من هنا بدأت حياتها في برلين .

وتابع : حصلت على جائزة افضل ممثلة في سان فرانسيسكو في مهرجان تيبورون السينمائي الدولي، و حصلت على نفس الجائزة في روتردام في مهرجان الفيلم العربي، و في مهرجان BAFF بايطاليا، كما انها حصلت على جائزة افضل ممثله عن دور الليدي مكبث في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي، و حصلت أيضا على جائزة أفضل فرقة في حفل برلين الخاص .

ثم وجه جمال عبد الناصر سؤلا لمارتسيا عن بداية شغفها بالفن وحبها للتمثيل، فقالت : منذ الصغر فقد ولدت في مدينة صغيرة في إيطاليا ووجدت صعوبة في المدرسة بسبب معلمة كانت لدي ، فقررت أن ألتحق بالمسرح المدرسي ، وكان هو الأمان بالنسبة لي ، وانتقلت إلي انجلترا ومنها الي روما وقدمت عرضين في انجلترا وأنا اعتقد أن من المهم أن أقدم عروض مسرحية فهذا مايصنع الفنان الحقيقي ، كما قدمت فيلم جزائري وكانت تجربة جيدة بالرغم من صعوبتها ولكني فخورة بتجاربي ، وأتذكر أنني عملت كاستنج من قبل لأحد الأعمال وطلب مني المخرج أن أحلق شعري لأن الشخصية كانت معذبة وبالفعل وافقت علي ذلك وهذا جعلني أتقمص الشخصية أكثر .

وأضافت:هناك إنتاج ضخم في أوروبا صاحبة التاريخ العريق، وأنا أحب أن أتعامل مع الاوروبين، وأتمني تقديم أعمال هناك ، ولكن ليس شرطاً أن أذهب لامريكيا فأنا بالنسبة لي أن تحقيق الحلم الحقيقي هو أن أصنع باسمي تاريخ بلادي ، فمثلاً اليوم عندما أتواصل مع الوطن العربي بما يمتلكه من صناعة سينمائية ومسرحية قوية هو بالنسبة لي تحقيق لحلمي .

وتابعت : عندما قدمت الليدي ماكبث كنت صغيرة ، وقدمت العرض لمدة عشر سنوات في مختلف المهرجانات والبلاد ، وتعرفت علي العديد من الثقافات وهذه التجربة المسرحية أعتز بها للغاية .

ومن جانبه قال المخرج والفنان مازن الغرباوي : تعرفت علي مارتسيا في مهرجان سينمائي ، فهي نجمة سينمائية ومسرحية كبيرة ، وتحدثنا عن شغفها وحبها للمسرح وتأثرها بشخصية ليدي ماكبث ، وعرض في سنة 2021 مسرحيتها ماكبث بمهرجان شرم الشيخ ، وعندما رشحتها للجنة العليا للتكريم تزامنا مع أن ايطاليا هي دولة شرف المهرجان وافقوا علي الفور لأنها قصة نجاح كبيرة شاهد عليها العديد من الأعمال التي قدمتها .

الإيطالية مارتسيا تيديسكي

الإيطالية مارتسيا تيديسكي

الإيطالية مارتسيا تيديسكي