محمد فهيم: بدخل كل أعمالي بثقة.. واتعلمت من الفنان محمود مرسي

أقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ندوة تكريم الفنان الشاب محمد فهيم؛ بعد اختياره كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحي 2022 /2023 بالدورة الثامنة، عن أدائه الفني المتميز عن مسرحية “تشارلي شابلن”.

وقال “فيهم”، إن اختياره كشخصية العام هو "حدث"، مشيرا إلى أن جيله يثابر على النجاح والمذاكرة وبذل الكثير من الجهد.

وأوضح الفنان الشاب، أن أصدقاءه هم من شجعوه على الالتحاق بمسرح الجامعة، مشيرا إلى أنه من السنة الأولى كان يشارك في المسابقة الرسمية، ويحصل على جائزة أفضل تمثيل.

وأكد أنه أصبح يشارك بثقة في كل أعماله بعد نصيحة من المخرج خالد جلال قائلا:" محدش هيراهن عليك إلا لو انت واثق في نفسك وموهبتك".

وتطرق إلى قصة تواصل الأجيال، وقال إنه تعلم من الفنان محمود مرسي عدم قراءة النص من شاشة ولكنه يستمع إلى الحديث.

الفنان محمد فهيم، بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل على مسرح جامعة القاهرة أثناء دراسته بكلية التجارة في بدايات الألفية الثالثة،وتتلمذ على يد المخرج خالد جلال حيث التحق بورشة مركز الإبداع الفني بالقاهرة وشارك بالتمثيل في العرض المسرحي "قهوة سادة " ، ثُم توالت مُشاركاته في السينما والمسرح والدراما .

كانت أولى مشاركاته في التلفزيون عام 2003 في مسلسل "فارس الرومانسية " عن قصة حياة الأديب المصري الراحل يوسف السباعي واشتهر بأدائه لشخصية الممثل الكوميدي المصري الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل "الشحرورة" في عام 2011 ، و آخر أعماله هي مسرحية " تشارلي شابلن " والتي حصلت علي إشادة الجمهور والنقاد .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .