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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، عن استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة، استشهاد الطفل آدم سامر الغول ذو الـ 8 أعوام، والطفل باسل سليمان أبو الوفا ذو الـ 15 عاما برصاص الاحتلال في جنين.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في وقت سابق اليوم ، إن طواقمها نقلت طفلا قتل برصاص قوات إسرائيلية من حي البساتين في مدينة جنين إلى المستشفى. 

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن قوات الاحتلال تواصل ، حملتها العسكرية على مخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأجلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة. 

وقالت مصادر أمنية ومحلية للوكالة، إن القوات الإسرائيلية، وتحت تهديد السلاح، أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة. 

وشنت قوات إسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في المخيم، كما دمرت جرافات إسرائيلية البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.

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