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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعرضه لوعكة صحية.. الديوان الأميري يعلن استقرار حالة أمير الكويت

صدى البلد

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ، اليوم الأربعاء، أن حالة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة وعلى الجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتعرض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم  لوعكة صحية طارئة ودخل المستشفى  لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية،  بحسب ما أعلن وزيرالديوان الأميري في الكويت.

وأضاف الديوان الأميري الكويتي في بيان له وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أن الحالة الصحية لـ الشيخ نواف الأحمد  مستقرة ولله الحمد.

وعلى جانب آخر، هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

وأعرب أمير الكويت في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الذي يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية وبقدرتها على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك، وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع البلدان والشعوب والثقافات كافة.

وأكد أمير دولة الكويت أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية الشقيقة، سائلاً المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
 

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