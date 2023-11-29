عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل توقيع لكتاب "مختارات مسرحية" لإبراهيم الحسيني بمهرجان شرم الشيخ الدولي

حفل توقيع لكتاب مختارات
حفل توقيع لكتاب "مختارات مسرحية" للكاتب المسرحي المصري إبراه

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة وحفل توقيع لكتاب "مختارات مسرحية" للكاتب المسرحي المصري إبراهيم الحسيني، وذلك خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الـ 8، والكتاب صادر عن المجلس الأعلى للثقافة وبتصدير من الكاتب والناقد المسرحي المغربي د. عبد الرحمن بن زيدان وهو رقم 27 في مسيرة الكاتب الإبداعية في المسرح وأدارت اللقاء الكاتبة الصحفية رنا رأفت.
في البداية قالت الكاتبة الصحفية رنا رأفت: "يعد كتاب "مختارات مسرحية" إصدار مميزا للكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، فهو يشتمل على 4 مسرحيات كتبت كلها بالفصحى وذات طابع خاص برؤية الحسيني الفكرية والفنية والنابعة من ميله لكتابة النص المسرحي التجريبي البعيد كل البعد عن النمطية، وتمتاز اعماله برؤية ناقدة، وتتيح فرصة لخلق عوالم مختلفة تستفيد من كل المعارف الإنسانية.

وقال الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني خلال كلمته: "مختارات مسرحية " يمتلىء بمجموعة من الأفكار الخاصة منها ما يخص العدالة الاجتماعية، أو محاولة لإعادة التفكير في ذواتنا من جديد ، ومن الممكن أن تجد خلف الحدوتة الظاهرية للنص طابع فلسفي، فالمسرح الذي لا يستند لفلسفة معينة ينقصه الكثير، ويمكن القول بأنني حاولت إعادة كتابة الواقع ممزوجا  بالرومانسية تارة وبالعوامل السحرية تارات أخرى للخروج في نهاية الأمر بمحاولة كتابية تستفيد من كل الحقول المعرفية ولا تشبه إلا نفسها.

ويضيف الحسيني: "أتمنى بالطبع أن تحوز النصوص المسرحية المختارة والتي يضمها الكتاب على إعجاب القارئ مع تمام علمي بأن المسرحي هو كتابة إبداعية ناقصة كسيناريو السينما، فكلاهما لا يكتملان إلا بتنفيذهما إخراجيا.
والكاتب أيا كان مصدر كتابته لا يمكنه الإنسلاخ عن واقعه فهو يستمد أفكاره منه ويعيد صهرها إبداعيًا باتجاه الواقع مرة أخرى، ومصادر استلهام الأفكار متعددة منها: التراث، التاريخ، حكايات الأصدقاء، والواقع بكل كثافته الرمزية وتحولاته، وفي كتاباتي لا أتبع منهجا أو مدرسة ما، أترك إحساسي يقودني، الأشياء والحوادث والأفكار هي التي تكتبني وليس أنا من يكتبها، لكن كل الأفكار سياسية كانت أو اجتماعية ، موجهة أو مفتوحة الدلالة في رأيي الشخصي أنها لو لم تهتم بالإنسان في صراعاته مع نفسه ومع الآخرين من حوله، مع القدر ومع الطبيعة فلن تمنحنا نفس التأثير ولا ذلك الصدى المؤثر ، اذا اهتمامي الأول في كتابة مسرحياتي هو توجهها لمعالجات تتمحور حول تحرير الذات الإنسانية من كل المكبلات التي تعوق حركتها داخل نفسها وخارجها أيضا، والاهتمام بالإنسان يعني الاهتمام بالوطن والقيم والحريات وكل المعاني الكبيرة، فالإنسان هو الذي يصنع الوطن، وفي كل نص مسرحي أكتبه أحاول البحث عن تواجد النسخة الأفضل من الأنسان ، أدعو لها وأنقي عنها وأحاول ترسيخ وجودها.
فتحرير الذات من خلال فعل القراءة أو الفرجة هو تسائل جوهري لدي أحرص على وجوده دوما.
وفي كتابتي أبحث عن نص مسرحي أفضل في كل مرة أكتب فيها، فإذا ما أتممت فعل الكتابة وحكمت بذائقته النقدية على مسرحيتي فسأكون أسوأ من يفعل ذلك لأن حكمي في غير صالحي دوما، اذا أترك الحكم للآخرين وأكمل طريقي نحو كتابة نص جديد أحاول عبره التعرف علي ملامح جديدة لكتابتي ربما تكون قادرة على التعبير عني، لكنني وبعد 30 عاما من الكتابة وبعد كل هذه الجوائز والمخرجين الذين تناولوا مسرحياتي وقدموها على خشبات المسارح المصرية والعربية والأجنبية لم أصل لأفضل نسخة نص مسرحي من كتابتي، مازلت أبحث عن هذا النص المكتمل الذي لم يتحقق أبدًا.
حضر الندوة الكثير من الوفود العربية والأجنبية، وكذا النقاد العرب والمصريين والذين أشادوا بجهود الحسيني في الكتابة المسرحية ومدى تأثيره في جيله ومحيطه العربي.

 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إبراهيم الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

مسرحية "جحا" مشروعي القادم.. محمد فهيم يكشف عن تحضيره لفيلم "كأس العالم"

محمد فهيم: حلمت بتقديم تشارلي شابلن من 2011وشركة الإنتاج وفرت لنا لبن العصفور

محمد فهيم: بدخل كل أعمالي بثقة.. واتعلمت من الفنان محمود مرسي

ياسر صادق: سعيد بتكريمي من مهرجان شبابي وتعلمت كثيرا من الفنان محمد صبحي

ياسر صادق: أنا من عائلة فنية ووالدي توفى وعمره 39 عاما

ياسر صادق: قعدت في البيت بعد "ابن حزم" وأنا سبب نجومية محمد رمضان

محافظ جنوب سيناء يستقبل نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ماستر كلاس "لغة الجسد" يكشف الفرق بين المسرح النسوي والنسائي

ترشيحاتنا

اتحاد جدة السعودي يضع خطة بديلة لضم محمد صلاح| اعرف الحكاية

صحيفة أمريكية: الهدنة الحالية قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع

ورطة في ليفربول بسبب إصابة أليسون وجوتا قبل مباراة الدوري الأوروبي

مسئول إسرائيلي: إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مرتبطة بعودة المزيد من الرهائن

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة

جريمة مروعة لقوات الاحتلال بجنين ضد صغيرين.. وبيان عاجل لحركة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ