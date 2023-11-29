الخميس.. عامر التوني و"المولوية المصرية" بقبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الخميس، حفلاً جديدًا للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية".



يقدم التوني مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معاني الحب والسلام للعالم مثل: ابن الفارض، ابن عرب، السهروردي، الحلاج، أبو ميدن الغوث، متى ياحبيب القلب، عينى لغير جمالكم لا تنظر، يامليحا قد تجلى، وبرقت سعاد، ونارها في أضلعي.



يذكر أن الفرقة تأسست عام 1994 وشاركت بعروضها في أكثر من خمسين دولة منها: تونس، المغرب، الجزائر، اليابان، سنغافورة، تايلاند، أندونسيا، فيتنام، الصين، ماليزيا وغيرها.

