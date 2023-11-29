صحيفة أمريكية: الهدنة الحالية بغزة قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الهدنة الحالية قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع.

هذا وقد أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر أمنية مصرية، بأن المفاوضات تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين.

وحسب “رويترز”، قالت المصادر الأمنية المصرية، إن “المفاوضات تسير بشكل جيد ولم يتم تحديد عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد.. من المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق مسؤول سياسي إسرائيلي على تصريحات مسؤول مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حول رغبة الحركة في تمديد وقف إطلاق النار أربعة أيام أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت” العبرية.