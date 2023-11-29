توقعات بالإفراج عن مواطن أمريكي من غزة خلال عملية التبادل اليوم

أعلنت مصادر مطلعة إسرائيلية، أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن مواطن أمريكي واحد على الأقل في غزة خلال عملية التبادل المرتقبة اليوم الأربعاء بين إسرائيل وحركة حماس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يأتي ذلك بعد أن حصل الاحتلال على أسماء مجموعة أخرى من الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم.

ومنذ قليل، قال مسؤول إسرائيلي مشارك في عملية التفاوض، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعتقد أن لدى حماس عددا كافيا من الرهائن النساء والأطفال للسماح بتمديد الهدنة الحالية في غزة لمدة يومين أو ثلاثة أيام أخرى.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “نحن نعلم حقيقة أن هناك رهائن إضافيين في أيدي حماس لمدة يومين إضافيين على الأقل، وربما ثلاثة أيام من قائمة النساء والأطفال”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق مسؤول سياسي إسرائيلي على تصريحات مسؤول مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حول رغبة الحركة في تمديد وقف إطلاق النار أربعة أيام أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت” العبرية.

وحسب "يديعوت أحرونوت”، قال المسؤول السياسي الإسرائيلي : "طالما وردت قوائم بأسماء المختطفين لدينا، فإننا نسير وفق ما يسمح به التمديد لمدة تصل إلى 10 أيام”.