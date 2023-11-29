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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للحث على المشاركة الانتخابية..

المرشح الرئاسي حازم عمر يلتقي بقداسة البابا تواضروس الثاني

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

التقى اليوم، المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري- والمرشح للانتخابات الرئاسية، رفقة وفد من قيادات الحزب وحملته الانتخابية، بقداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

شهد اللقاء جانبا من التعارف والحديث عن بعض الملفات الهامة، فضلًا عن الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتي يخوض السباق فيها المرشح حازم عمر.

حضر اللقاء النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية- أمين تنظيم الحزب، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، وكل من (النائبة آمال عبدالحميد-النائب إيهاب وهبة-النائبة أمل عصفور- النائب أحمد عاشور- النائبة إيلاريا سمير- الدكتور كريم سالم- الأستاذ شريف هلال- الأستاذة فاتن الفقي- المهندس أحمد إسلام -الدكتورة نيفين بسيوني- الدكتور ناصر عدلي- المهندس جون بشرى ) أعضاء الحملة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء الاستعدادات النهائية التي تقوم بها الحملة قبل مرحلة الصمت الانتخابي، والتي ستبدأ يوم 8 ديسمبر القادم.

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