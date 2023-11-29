نائب الشيوخ: الاحتشاد أمام اللجان في الانتخابات الرئاسية رسالة قوية للعالم

دعا النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين في الداخل والخارج، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية واتخاذ خطوة واحدة نحو استكمال مسيرة الوطن ومعركة التنمية والمضي معا نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن هذا لن يحدث بدون المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم في الاستحقاقات والتي يجب على كل مصري أن يشارك ويمارس حقه في مناخ تسوده الديمقراطية والنزاهة والشفافية واختيار الأفضل من وجهة نظر كل مواطن يعي تماماً متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتعامل معهم بحيادية كاملة ايمانا من الجميع بأن الشعب من سيختار رئيسه ويتحمل مسؤولية هذا الاختيار.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ولفت نائب الصعيد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستقطع الطريق على أي مخططات خارجي او داخلية تحاك ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن عملية المشاركة تتعلق في المقام الأول بمدى الوعي السياسي الذي يمتلكه المصريين، وقدرتهم على تحديد متطلباتهم واحتياجاتهم في ظل تحديات عدة على المستوى الداخلي والخارجي، فضلا عن حالة الصراعات المتزاحمة في المنطقة والتي تتطلب اتخاذ العديد من المواقف الحاسمة من قبل الدولة المصرية.

واختتم النائب احمد محسن، حديثه قائلا: أثق في الشعب المصري ووعيه الذي سيجعله يشارك في الملحمة الوطنية الجديدة، التي سيُبنى عليها مصير دولة لمدة ٦ سنوات قادمة، فالعالم لا بد أن يرى اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية ويحكم عقله قليلا ليعرف اختياره ونتائجه وان يتحمل المسئولية الوطنية كاملة.