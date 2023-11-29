محمد فيهم: تجربة تشارلي شابلن مشروع ظل لأكثر من عشر سنوات ليخرج للنور

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي ندوة تكريمية لأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام وهو الفنان الشاب محمد فهيم، أدارتها الكاتبة الصحفية شيماء منصور.

وخلال كلمتها أوضحت أن مسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة هي مسابقة لها طابع خاص حيث تتم خلال عام كامل وبإجماع كبار المسرحيين والنقاد ثم تحدثت عن جزء من مسيرة الفنان محمد فيهم حيث استعرضت مسيرته التي بدأت من المسرح الجامعي وبالتحديد مسرح كلية التجارة ثم التحق بورشة مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، وكان أحد أبطال مسرحية " قهوة سادة " التي كانت نتاج مركز الإبداع الفني وإخراج خالد جلال.

وقدم العديد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل "الشحرورة" والتي قدم خلالها شخصية اسماعيل يس وقدم شخصية سيد قطب في مسلسل " الجماعة " وكانت آخر أعماله المسرحية " شارلي" التي قدمها مع المخرج احمد البوهي.



قال المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ان أفضل شخصية مسرحية شابة تمنح لافضل مسرحية شابة ودورها البارز خلال عام وكذلك الأعمال السابقة وتراكمية الأعمال وآليه التصويت الخاصة بها هي آليه سرية موضحا أن الفنان محمد فيهم من أبناء جيله وهو من القليلين الذين حصلوا على جائزة المسرح التجريبي عام ٢٠٠٩ وقدم شخصيات متنوعة .

فيما أعرب الفنان محمد فيهم عن سعادته بحصوله على أفضل شخصية مسرحية شابة فهو بالنسبة له حدث جلل مشيدا بمهرجان شرم الشيخ الدولي ودوره الكبير موضحا أن جيله من الفنانين الذين لهم بصمة خاصة موضحا انه من ابناء مسرح كلية التجارة فقد كان يشارك في المسابقات الرسمية للجامعة وفاز لمدة ٣ سنوات في الجامعة كأفضل ممثل ثم التحاقه بمركز الإبداع وتتلمذه على يد المخرج الكبير خالد جلال الذي دعمه واعطي له الكثير من النصائح الهامة التي يجب أن يكون ملم بها اى ممثل .

كذلك تحدث عن تجربة عرض "شارلي" التي كانت حلم له منذ أكثر من عشرة سنوات كاملة موضحا أن شخصية تشارلي شابلن أحد الشخصيات المهمة والمؤثرة فهو رجل اهتم بالتمثيل والإخراج والموسيقى موضحا أن كلا من النجمين مايكل جاكسون وتشارلي شابلن كلاهماا ايقونه فنية موضحا أن تناوله للشخصية كان لتوضيح جانب مهم لم يتم الالتفات له من قبل وهو علاقته بأمه وزوجته.

وأضاف : كان من الصعب تنفيذه على مسرح الدولة ولكن عندما قابل صديقه أحمد البوهي كان يرغب في تقديم مسرح ميوزكال فاقترح عليه تقديم شخصية تشارلي شابلن فقاموا بكتابة المعالجة الخاصة به ثم انضم لفريق العمل الشاعر والسيناريست مدحت العدل وكان الفضل الأكبر في خروج هذا المشروع للنور شركة سي سينما التى ذللت كل الصعوبات ثم، وتحدث عن طموحاته المستقبلية في الأعمال الفنية واختتمت الندوة التكريمية ببعض المداخلات والتقاط الصورة الجماعية.