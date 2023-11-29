وفاة أشهر ساحرة في بريطانيا بعد صراع طويل مع المرض

توفيت أسطورة العروض السحرية “بينيدورم ستيكي فيكي”، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت ابنتها أعلنت وفاة والدتها، وقالت في منشور لها على فيسبوك: "يؤسفني هذا الكلام، والدتي ستيكي فيكي توفيت اليوم الساعة 6 صباحا، لا أستطيع أن أصدق ذلك، لقد رحلت، محاطة بعائلتها، بكل حبنا.. أشكر الله لأنه كان قادرًا على أن أكون بجانبها دائمًا، لقد تركت بقلب مكسور".

السحرية بينيدورم ستيكي فيكي

واشتهرت الساحرة الراحلة بحركاتها الغريبة الشهيرة بشفرات الحلاقة وكرات بينج بونج في جميع أنحاء أوروبا.

وُلدت بينيدورم ستيكي في تينيريفي عام 1943 وأصبحت شخصية محبوبة عالميًا للوجهة السياحية الأسطورية في إسبانيا.