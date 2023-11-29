أثرى اللغة العربية .. ذكرى الأديب حسين نصار محطات من حياته

في مثل هذا اليوم، نحيي ذكرى وفاة العالم الموسوعي حسين نصار، الذي رحل في 29 نوفمبر 2017.

قدّم نصار إسهامات مهمة في المجالين النقدي والأدبي، حيث أثرى المكتبة الثقافية بأعماله المتنوعة، وأبدع في مجال الترجمة.

ولد حسين نصار في عام 1925 بمحافظة أسيوط، وحصل على درجة الليسانس في اللغة العربية بتقدير الشرف من جامعة القاهرة في عام 1947. وفي عام 1949، حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية، وفي عام 1953 حصل على درجة الدكتوراه.

تتنوع مؤلفات العالم الموسوعي حسين نصار بين الأدب والنقد والترجمة وعلوم اللغة. من بين أبرز مؤلفاته في مجال البلاغة العربية: "التأليف في الإعجاز"، "الفواصل الصرفية والإنباء بالغيب"، "القسم في القرآن الكريم"، "الأمثال"، "إعجاز القرآن"، "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"، "التكرار"، "المتشابه"، "فواتح سور القرآن".

امتدت مؤلفات حسين نصار إلى المجال الأدبي والنقدي أيضًا، حيث كتب عن "ظافر الحداد"، الشاعر المصري في العصر الفاطمي، وعن "الشعر الشعبي العربي"، و"أدب الرحلة"، و"النثر العربي"، و"الشعر العربي"، و"الأدب المصري"، و"الطبيعة والشاعر العربي"، و"المختار من كتاب الكامل للمبرد"، و"دراسات حول طه حسين".

ومن بين مؤلفاته الأخرى: "نشأة التدوين التاريخي عند العرب"، و"المعجم العربي"، و"في التاريخ الثورات الشعبية في مصر الإسلامية"، و"صفحات من القضاء الإسلامي". رحل حسين نصار في مثل هذا اليوم 29 نوفمبر عام 2017.