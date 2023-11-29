مصرع 4 مغاربة في غرق قارب قبالة سواحل جنوب إسبانيا

قالت الشرطة وخدمة الإنقاذ التابعة للحرس المدني الإسباني، اليوم الأربعاء، إن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم بعد أن تم إلقائهم من زورق على بعد أمتار من شاطئ في قادس بجنوب إسبانيا.

وأضافت الشرطة الإسبانية أنه تم العثور على أربعة رجال مغاربة "غرقى" قرب قاربهم قبالة سواحل مدينة قادش الإسبانية، بحسب وكالة رويترز.

وكان يستقل القارب أيضا 32 مهاجرا مغربيا آخر وصلوا إلى شاطئين قرب قادش.

ووصل المهاجرون الأربعة إلى الشاطئ وحرارة جسمهم منخفضة، ونُقل أحدهم إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة الإسبانية فتح تحقيقا في الواقعة.