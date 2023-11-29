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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس الوقت المناسب.. رئيسة تايوان تعلق على تقارير غزو بكين لتايبيه

صدى البلد

على الرغم من أن بكين تحاول التأثير على انتخاباتها المقبلة، قالت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، اليوم الأربعاء، الصين لا ترجح النظر في شن هجوم كبير على تايوان في الوقت الحالي بسبب التحديات الداخلية.

وأضافت تساي: ”أعتقد أن القيادة الصينية في هذه المرحلة تواجه تحديات داخلية كبيرة.. رأيي هو أن هذا ليس وقتاً لهم للنظر في غزو كبير لتايوان”. حسبما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

وكانت تساي ترد على أسئلة حول مخاطر الهجوم، في أعقاب اجتماع لاقى اهتماماً كبيراً بين الرئيسين الأمريكي والصيني، جو بايدن وشي جين بينج، في سانفرانسيسكو، هذا الشهر.

وكانت محادثات الزعيمين، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، تهدف إلى منع التوترات المتنامية من التحول إلى صراع.

لكن شي وبايدن لا يزالان بعيدين عن بعضهما البعض فيما يتعلق بنقطة التوتر في تايوان، حيث قال الزعيم الصيني لنظيره الأمريكي إن إعادة الوحدة "لا تقبل الوقف". وتعتبر بكين الجزيرة مقاطعة منشقة يجب إعادتها تحت سيطرة البر الرئيسي - بالقوة إذا لزم الأمر.

ورغم أن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا تعترف رسمياً بتايوان كدولة مستقلة ولكنها تعارض استخدام القوة لتغيير الوضع الراهن.

ومع ذلك، تواجه بكين في الوقت الحالي تحديات اقتصادية ومالية وسياسية داخلية، حسبما قالت تساي.

وقالت تساي، إن الصين لا تزال "مهتمة بالتدخل" في انتخابات تايوان الرئاسية المقبلة، مضيفة أن بكين تحاول التأثير على النتيجة لصالحها.

وأشارت إلى أن جميع الانتخابات الرئيسية في تايوان منذ عام 1996 شهدت عمليات تأثير مماثلة من الصين، مضيفة  أن هذه تشمل استخدام التهديدات العسكرية والإكراه الاقتصادي.

وقالت تساي أيضا: “وبدلاً من أن نأمل أن تتخلى بكين عن تكتيكاتها، يجب أن "نركز على تعزيز مرونة ديمقراطيتنا”.

وتعقد تايوان، التي تحكم نفسها، انتخاباتها الرئاسية في يناير، وهذا يخضع للمراقبة بما في ذلك من قبل صناع السياسات في بكين وواشنطن، حيث يمكن أن يحدد العلاقات مع بكين المتعاظمة العدوانية.

وعندما سئلت عما إذا كانت محاولة الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها في تصنيع الرقائق يمكن أن تجعل علاقات واشنطن مع تايبيه أقل قيمة في المدى الطويل، أضافت تساي أن صناعة الرقائق الحالية في الجزيرة لا يمكن استبدالها بأي مكان آخر.

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