عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر معبر رفح.. دخول 1028 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بدء الهدنة

معبر رفح
معبر رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، دخول 1028 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بدء الهدنة، وذلك في إطار اتفاق إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكتب الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر منصة “إكس”، “منذ بداية الهدنة وحتى يوم أمس، استقبلت طواقم ومتطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني 1028 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح”.

وفي تغريدة منفصلة، كتب الهلال الأحمر الفلسطيني: “قامت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم بتسليم 21 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمال غزة. ومنذ بدء الهدنة، نجحوا في توزيع 254 شاحنة مساعدات، لتوفير الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء وحليب الأطفال والبطانيات لآلاف المحتاجين”.

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن عدد الرهائن ضمن الدفعة السادسة اليوم

الإفراج عن الرهائن أبرز مباحثاته.. الرئيس الإسرائيلي يشارك في مؤتمر COP28 بدبي

وأضاف: “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ملتزمة بإيصال أكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، التي لم تتلق أي مساعدات قبل اتفاق الهدنة الإنسانية”.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة معبر رفح إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

بجنيه واحد ومتاح للكل .. مفاجأة سارة لملايين المصريين قريبا

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

موضوعات متعلقة

بايدن يبعث برسالة مهمة لـ نتنياهو بشأن اجتياح جنوب غزة

رسائل متبادلة.. إيران وأمريكا تؤكدان عدم الرغبة في تصعيد الحرب بغزة

الصليب الأحمر يتسلم 10 رهائن إسرائيليين في غزة

زلزال قوي يضرب تركيا

ألمانيا تعلق على انخفاض اهتمام الرأي العام  بالحرب في أوكرانيا.. ماذا قالت؟

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لمناقشة تمديد الهدنة في غزة ليومين

مستشار نتنياهو يعلن شرط تمديد الهدنة في غزة

لا توجد خطة.. اعتراف أمريكي صادم بشأن دعم أوكرانيا

ترشيحاتنا

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 30-11-2023

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

تفاصيل في الانتخابات الرئاسية 2024.. تجهيزات لوجستية لتصويت المصريين بالخارج

جدول زمني.. رئيس وزراء فلسطين يدعو لتشكيل جبهة دولية لتحقيق حل الدولتين

مصرع 15.. البنتاجون تعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران

وزيرة الصحة الفلسطينية: ما حدث مع أطفالنا خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

فوائد خارقة لتناول الفراولة | تعرف عليها

فيديو

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ