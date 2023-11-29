عبر معبر رفح.. دخول 1028 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بدء الهدنة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، دخول 1028 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بدء الهدنة، وذلك في إطار اتفاق إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكتب الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر منصة “إكس”، “منذ بداية الهدنة وحتى يوم أمس، استقبلت طواقم ومتطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني 1028 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح”.

وفي تغريدة منفصلة، كتب الهلال الأحمر الفلسطيني: “قامت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم بتسليم 21 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمال غزة. ومنذ بدء الهدنة، نجحوا في توزيع 254 شاحنة مساعدات، لتوفير الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء وحليب الأطفال والبطانيات لآلاف المحتاجين”.

وأضاف: “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ملتزمة بإيصال أكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، التي لم تتلق أي مساعدات قبل اتفاق الهدنة الإنسانية”.