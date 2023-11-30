فرج عامر يكشف عن أحسن لاعب في العالم قريبا

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بنجم ريال مدريد جود بللينجهام عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : جود بللينجهام لاعب ريال مدريد عمرة ٢٠ سنة في طريقة ليكون احسن لاعب في العالم قريبا ، يلعب بطريقة مختلفة عندة امكانيات كروية غير متكررة.

وانتهت أحداث مباراة ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي بفوز الميرنجي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم في بداية اللقاء نابولى عن طريق جيوفاني سيميوني في الدقيقة التاسعة، وعادل النتيجة للريال رودريجو في الدقيقة 11، ثم ضاعف جود بيلينجهام النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 22، ثم تعادل نابولي عن طريق اندري انجويسا في الدقيقة، وخطف فوز الريال نيكو باز في الدقيقة ٨٤ من عمر اللقاء.